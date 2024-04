Ein Psychologe äußert Zweifel an Trumps mentaler Gesundheit. Ein Gericht lehnt eine Prozessverschiebung ab. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Die Demokraten gehen mit Amtsinhaber Joe Biden (81) ins Rennen, während die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump (77) als ihren Präsidentschaftskandidaten auserkoren haben. Damit kommt es zu einer Wiederholung der Wahl 2020, in der Biden gegen Trump gewann. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Jill Biden verteidigt Ehemann: "Er verliert nicht"

4.30 Uhr: Jill Biden hat bei einer Fernseh-Talkshow ihren Ehemann, US-Präsident Joe Biden verteidigt. Als Tony Dokoupil, Gastgeber der Sendung "CBS Morning", am Mittwoch darauf zu sprechen kommen wollte, dass Donald Trump in einigen entscheidenden Bundesstaaten vorne liege und Biden verliere, schnitt die First Lady ihm das Wort ab: "Nein, er verliert nicht", sagte sie. "Nein, er verliert nicht in den umkämpften Staaten. Er ist gleichauf oder legt zu", sagte sie, bevor der Moderator seine Frage zu Ende stellen konnte.

Sie zeigte sich optimistisch, dass der Amtsinhaber die Wahl gewinnen werde. In einer Umfrage des "Wall Street Journal" vom Dienstag, auf die der CBS-Moderator Bezug nahm, lag Trump in den Staaten Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada und North Carolina vor Joe Biden.

Richter lehnt Trump-Wunsch zur Prozessverschiebung ab

3.10 Uhr: Der Prozess gegen den US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an das Model Storm Daniels wird nicht verschoben. Das entschied Richter Juan Merchan am Mittwoch. Trump Anwälte hatten Anfang März gefordert, den Prozessbeginn auszusetzen, bis es eine Entscheidung des Obersten Gerichts zur möglichen Immunität des ehemaligen Präsidenten gibt. Trump habe "unzählige Gelegenheiten" gehabt, seine Immunität geltend zu machen, zitiert der US-Sender CNN den Richter. Eigentlich sollte der Prozess schon Ende März beginnen, die Staatsanwaltschaft hatte aber neue Dokumente vorlegt. Jetzt ist der 15. April vorgesehen.

Mittwoch, 3. April

Wahländerung: Herausforderung für Biden in Nebraska

23.01 Uhr: Im US-Bundesstaat Nebraska deutet sich eine Änderung der Verteilung von Stimmen bei der Präsidentschaftswahl an. Gouverneur Jim Pillen soll nach einem Bericht des Magazins "Newsweek" ein System unterstützen, bei dem der Gewinner der Wahl alle Wahlmännerstimmen erhält. Zuvor wurden die fünf Stimmen aufgeteilt. Joe Biden hatte 2020 eine der Stimmen erhalten. In einem Beitrag in seinem Netzwerk "Truth Social" schrieb Donald Trump, dass er die Initiative für eine Änderung begrüße.

Psychologe: "Anzeichen von Demenz" bei Trump

20.37 Uhr: Psychologe Harry Segal sieht bei Donald Trump Anzeichen beginnender Demenz, wie er in einer US-amerikanischen Fernsehsendung erklärt. Trumps "kognitiver Verfall" sei "eine weitere Gefahr für eine ohnehin schon unberechenbare, geistig gehandicapte Person, die nicht in der Nähe des Weißen Hauses sein sollte".

Trump selbst stellt immer wieder die geistige Gesundheit seines Kontrahenten infrage. Biden und Trump trennen allerdings nur vier Jahre: Trump ist 77, Biden 81 Jahre alt.

Trump unterstützt ihn: Pastor will trans Menschen hinrichten