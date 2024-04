Die Verzögerungen der Populisten nehmen kein Ende

Lage der Ukraine immer auswegloser

Wie dramatisch die Lage im Abwehrkrieg gegen die russischen Truppen ist, bekamen die amerikanischen Abgeordneten vor wenigen Tagen noch einmal schwarz auf weiß präsentiert. Der Vorsitzende im Geheimdienst-Ausschuss, Mike Turner, drängte seine Kollegen nach einer geheimen Sitzung deutlich: Die Situation am Boden in der Ukraine sei "kritisch", schrieb er in einer Stellungnahme. Längst nicht alle Republikaner sind gegen die Hilfen, aber sie haben keine ausreichende Mehrheit in ihrer Fraktion.