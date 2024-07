Teenager von Stromschlag in See getötet

Newsblog zur US-Wahl

Nach Joe Bidens schwachem Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump häuft sich die Kritik am US-Präsidenten. Alle Informationen im Newsblog.

Biden ruft Abgeordnete zu Unterstützung seiner Kandidatur auf

15.44 Uhr: US-Präsident Joe Biden ruft die Kongressmitglieder seiner Demokratischen Partei auf, sich geschlossen hinter seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit zu stellen. In einem am Montag veröffentlichten Brief an die Demokraten im Repräsentantenhaus und Senat zeigt sich der 81-jährige Biden angesichts der Debatte um seine mentale Eignung für das höchste Staatsamt "fest entschlossen", im Präsidentschaftsrennen zu bleiben.

"Es ist Zeit, dass wir zusammenkommen, als vereinte Partei voranschreiten und Donald Trump besiegen", erklärte er unter Bezug auf seinen voraussichtlichen Herausforderer bei der Wahl im November.

Ex-Tagesthemen-Moderator: "Kann auch mit 81 Jahren US-Präsident sein"

15.32 Uhr: Ist man mit 81-Jahren noch fit genug, um US-Präsident sein zu können? Die Eignung von Joe Biden wird mittlerweile von vielen Seiten angezweifelt. Ex-Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert, selbst ebenfalls 81 Jahre alt, warnt allerdings vor Pauschalisierungen. "Theoretisch kann man auch mit 81 Jahren noch Präsident der USA sein, ich würde es allerdings gar nicht wollen", sagt Wickert t-online. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bericht: Hochrangige Demokraten fordern Bidens Rückzug

10.33 Uhr: Auch wenn Joe Biden in neusten Umfragen wieder zu Donald Trump aufschließt, fordern mehrere hochrangige Demokraten Biden wohl dazu auf, aus dem Rennen, um die Präsidentschaft auszusteigen. Wie die amerikanische Nachrichtenwebsite "Axios" berichtet, sollen vier Spitzenpolitiker der demokratischen Partei in einem Gespräch mit Fraktionsführer Hakeem Jeffries gefordert haben, dass Biden seine Kandidatur zurückziehen solle.

Die Frage, ob Biden geeignet ist, Trump in einem erneuten Duell zu schlagen, scheint die demokratische Partei zu spalten. Laut Aussage eines an dem Gespräch beteiligten Politikers sollen rund die Hälfte der im Repräsentantenhaus sitzenden Demokraten einen Rückzug Bidens fordern. Gleichzeitig äußerten mehrere demokratischen Abgeordneten öffentlich ihre Unterstützung für den amtierenden Präsidenten.

Biden liegt in wichtigen Staaten nur noch zwei Punkte hinter Trump

7.14 Uhr: US-Präsident Joe Biden liegt in mehreren wichtigen Bundesstaaten laut Umfragen hinter Herausforderer Donald Trump. Doch die Lücke zwischen den beiden wird kleiner. In einer Umfrage von "Bloomberg News" und Morning Consult, die in der ersten Juliwoche durchgeführt wurde, sprachen sich 47 Prozent der Befragten für Trump und 45 Prozent für Biden aus. Die Lücke von zwei Prozent ist der geringste Abstand zwischen den beiden seit Oktober 2023.

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Durchschnittswerte der sogenannten Swing States Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. Als Swing States werden jene Bundesstaaten bezeichnet, die nicht eindeutig einer Partei zuneigen und deshalb besonders wichtig für den Wahlausgang sind.

In der Einzelbetrachtung der Staaten stellt sich das Rennen wie folgt dar: In Michigan liegt Biden derzeit 5 Prozentpunkte vor Trump (48 zu 43 Prozent), in Wisconsin um drei Punkte (47 zu 44 Prozent). In Georgia hingegen liegt Trump einen Prozentpunkt vor Biden (47 zu 46 Prozent), in Nevada, Arizona und North Carolina jeweils um 3 Punkte und in Pennsylvania sogar um 7 Prozentpunkte (51 zu 44 Prozent).

Demokratische Abgeordnete beraten über Biden-Krise