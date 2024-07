Trump-Verbündeter fordert Atomtests – "Das Risiko, mehr zu verlieren"

11.40 Uhr: Im Jahr 1992 führten die USA den letzten offiziellen Atomwaffentest in Nevada durch. 1996 wurden Atomwaffentests durch eine UN-Resolution verboten. Sollte der ehemalige Präsident Donald Trump erneut ins Weiße Haus einziehen, könnte sich das aber schlagartig ändern. Das forderte Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater, Robert C. O'Brien in dem Magazin "Forein Afairs".

Die USA "müssen zum ersten Mal seit 1992 neue Atomwaffen in der realen Welt auf Zuverlässigkeit und Sicherheit testen." Dies würde den Vereinigten Staaten helfen, "die technische und zahlenmäßige Überlegenheit gegenüber den kombinierten chinesischen und russischen Atomwaffenarsenalen aufrechtzuerhalten."

Ernest J. Moniz, der als Energieminister der Obama-Regierung das US-Atomwaffenarsenal beaufsichtigte, sagte der "New York Times": "Das ist eine schreckliche Idee. Neue Tests würden unsere Sicherheit gefährden. Man kann das nicht von den globalen Auswirkungen trennen." Experten äußerten sich ebenfalls bestürzt.

Siegfried S. Hecker, ehemaliger Leiter des Waffenlabors Los Alamos in New Mexico, an dem auch J. Robert Oppenheimer die Entwicklung der Atombombe leitete, bezeichnete neue Tests als einen riskanten Kompromiss zwischen inländischen Vorteilen und globalen Verlusten. "Wir haben das Risiko, mehr zu verlieren" als Amerikas nukleare Rivalen, sagte er.

5.35 Uhr: Wohlhabende demokratische Spender sollen nach einem Bericht der "New York Times", Druck auf Biden auszuüben – mit dem Ziel, nach einer Alternative zu suchen.



Der Präsident bekräftigte am Mittwoch inmitten der Kritik an seiner schwachen Leistung bei den Debatten in der vergangenen Woche seinen Willen, im Rennen bleiben zu wollen. Das hat jedoch laut Bericht weder die Spender noch die Strategen besänftigt, die befürchten, dass er im November nicht gewinnen kann.

Eine Gruppe von ihnen arbeitet nach Informationen der "New York Times" daran, bis zu 100 Millionen Dollar für eine Art Treuhandfonds, genannt Next Generation PAC, zu sammeln, der zur Unterstützung eines Ersatzkandidaten verwendet würde. Wenn Biden nicht zurücktritt, könnte das Geld zur Unterstützung von Kandidaten auf den unteren Listenplätzen verwendet werden.

Joe Biden in Interview: "Ich hab's vermasselt"

5.30 Uhr: Präsident Joe Biden hat in Radiointerviews zugegeben, dass er bei der Präsidentschaftsdebatte in der vergangenen Woche "einen Fehler gemacht" und "es vermasselt" habe, und räumte ein, dass sein Auftritt holprig gewesen sei: "Ich hatte einen schlechten Abend", sagte Biden gegenüber Earl Ingram von WAUK, einem Radiosender aus Waukesha, Wisconsin. "Ich hatte keine gute Debatte. Das sind 90 Minuten auf der Bühne. Schauen Sie sich an, was ich in 3,5 Jahren erreicht habe." Der Präsident gab die Interviews den Radiosendern – WAUK und WURD, dem einzigen afroamerikanischen Talk-Radiosender in Pennsylvania.