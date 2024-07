Newsblog zur US-Wahl Demokrat: Delegierte müssen nicht für Biden stimmen Von dpa , afp , reuters , te Aktualisiert am 05.07.2024 - 23:44 Uhr Lesedauer: 7 Min. Joe Biden: Der US-Präsident hält an seiner Kandidatur fest. (Quelle: Manuel Balce Ceneta/dpa) Kopiert News folgen

Nach Joe Bidens schwachem Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump häuft sich die Kritik am US-Präsidenten. Alle Informationen im Newsblog.

Demokratischer Abgeordneter: Delegierte müssen nicht für Biden stimmen

23.34 Uhr: Der demokratische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus Brad Sherman hat darauf verwiesen, dass beim Wahlkongress der Demokraten im August Delegierte nicht automatisch für Biden stimmen müssen. "Entgegen der landläufigen Meinung verlangen die Regeln der Demokratischen Partei NICHT, dass die bestätigten Delegierten auf dem Parteitag für Biden stimmen. Die Parteiregeln verlangen, dass die Stimmen der Delegierten "die Gefühle derjenigen widerspiegeln, die sie gewählt haben", wenn die Delegierten ihre Stimmen abgeben", schrieb er auf X.

Bericht: Senator plant Aufstand gegen Biden

23.30 Uhr: Ein demokratischer Senator soll laut einem Bericht der "Washington Post" versuchen, zusammen mit an deren Senatoren Biden zu einem Ausscheiden aus dem Rennen um die Präsidentschaft zu bewegen. Lesen Sie hier mehr über den Aufstand gegen den Präsidenten.

Biden: "Ich bleibe im Rennen"

21.52 Uhr: Joe Biden besteht nach dem TV-Debakel gegen seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump darauf, im Präsidentschaftsrennen zu bleiben. "Lassen Sie mich das so klar sagen, wie ich kann: Ich bleibe im Rennen. Ich werde Donald Trump schlagen", sagte der 81 Jahre alte US-Präsident bei einem Wahlkampfauftritt in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin.

Es ist der erste von zwei Auftritten am Freitag, die genau beobachtet werden. Am Freitagabend (Ortszeit) wird ABC News ein Interview ausstrahlen, das im Laufe des Tages aufgezeichnet wurde. Viele Demokraten haben Biden in den letzten Tagen dazu aufgefordert, seine Eignung als Präsidentschaftskandidat zu beweisen. Er solle weniger vom Teleprompter ablesen, sich auf offene Gespräche einlassen und Interviews mit Journalisten führen. Biden und sein Team haben seine öffentlichen Auftritte in der vergangenen Woche jedoch stark eingeschränkt.

Trump-Verbündeter fordert Atomtests – "Das Risiko, mehr zu verlieren"

11.40 Uhr: Im Jahr 1992 führten die USA den letzten offiziellen Atomwaffentest in Nevada durch. 1996 wurden Atomwaffentests durch eine UN-Resolution verboten. Sollte der ehemalige Präsident Donald Trump erneut ins Weiße Haus einziehen, könnte sich das aber schlagartig ändern. Das forderte Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater, Robert C. O'Brien in dem Magazin "Forein Afairs".

Die USA "müssen zum ersten Mal seit 1992 neue Atomwaffen in der realen Welt auf Zuverlässigkeit und Sicherheit testen." Dies würde den Vereinigten Staaten helfen, "die technische und zahlenmäßige Überlegenheit gegenüber den kombinierten chinesischen und russischen Atomwaffenarsenalen aufrechtzuerhalten."

Ernest J. Moniz, der als Energieminister der Obama-Regierung das US-Atomwaffenarsenal beaufsichtigte, sagte der "New York Times": "Das ist eine schreckliche Idee. Neue Tests würden unsere Sicherheit gefährden. Man kann das nicht von den globalen Auswirkungen trennen." Experten äußerten sich ebenfalls bestürzt.

Siegfried S. Hecker, ehemaliger Leiter des Waffenlabors Los Alamos in New Mexico, an dem auch J. Robert Oppenheimer die Entwicklung der Atombombe leitete, bezeichnete neue Tests als einen riskanten Kompromiss zwischen inländischen Vorteilen und globalen Verlusten. "Wir haben das Risiko, mehr zu verlieren" als Amerikas nukleare Rivalen, sagte er.

5.35 Uhr: Wohlhabende demokratische Spender sollen nach einem Bericht der "New York Times", Druck auf Biden auszuüben – mit dem Ziel, nach einer Alternative zu suchen.



Der Präsident bekräftigte am Mittwoch inmitten der Kritik an seiner schwachen Leistung bei den Debatten in der vergangenen Woche seinen Willen, im Rennen bleiben zu wollen. Das hat jedoch laut Bericht weder die Spender noch die Strategen besänftigt, die befürchten, dass er im November nicht gewinnen kann.

Eine Gruppe von ihnen arbeitet nach Informationen der "New York Times" daran, bis zu 100 Millionen Dollar für eine Art Treuhandfonds, genannt Next Generation PAC, zu sammeln, der zur Unterstützung eines Ersatzkandidaten verwendet würde. Wenn Biden nicht zurücktritt, könnte das Geld zur Unterstützung von Kandidaten auf den unteren Listenplätzen verwendet werden.

Joe Biden in Interview: "Ich hab's vermasselt"