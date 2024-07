Der Druck auf Joe Biden, sich aus dem Wahlkampf zurückzuziehen, nimmt weiter zu. Mehrere mächtige Demokraten redete dem 81-Jährigen offenbar ins Gewissen. Alle Informationen im Newsblog.

Offenbar redet Nancy Pelosi dem Präsidenten ins Gewissen

5.45 Uhr: Wie der Sender CNN berichtet, soll offenbar auch Nancy Pelosi dem US-Präsidenten einen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen nahegelegt haben. Die Spitzendemokratin soll Joe Biden diesen Vorschlag in einer privaten Unterredung unterbreitet haben. Demnach fürchten die Demokraten, dass sie bei der Wahl am 5. November nicht nur das Repräsentantenhaus nicht zurückgewinnen werden, sondern auch noch die Mehrheit im Senat verlieren könnten. Umfragen hätten dies gezeigt, schrieb CNN-Journalistin MJ Lee bei X.

Trumps Vizekandidat Vance setzt Fokus auf Arbeiterklasse

5.03 Uhr: Der republikanische US-Senator J.D. Vance, designierter Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump, wird sich auf dem Parteitag der Republikaner als Sohn einer Industriestadt in Ohio und Kämpfer für die Arbeiterklasse präsentieren, wie aus einem vorab veröffentlichten Auszug aus seiner Rede hervorgeht. Der 39-Jährige werde demnach seine Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen betonen und die Handels- und Wirtschaftspolitik der Demokraten unter Präsident Joe Biden scharf kritisieren.

"Berufspolitiker" wie Biden seien für eine Handelspolitik verantwortlich, die Familien wie seiner geschadet habe. "Präsident Trumps Vision ist einfach - wir werden nicht der Wall Street dienen, sondern uns den Arbeitern verpflichten", heißt es in den Auszügen. "Wir werden keine ausländischen Arbeitskräfte importieren, sondern für amerikanische Bürger kämpfen."

Vance, der es vom Kind einer alleinerziehenden Mutter zum Yale-Absolventen und erfolgreichen Risikokapitalgeber gebracht hat, will sich direkt an die Arbeiter- und Mittelschicht in den wahlentscheidenden Bundesstaaten Pennsylvania, Wisconsin und Michigan wenden – drei "Swing States" im Rust Belt, die die Wahl am 5. November entscheiden könnten.

US-Vizekandidat Vance attackiert Medien scharf

4.30 Uhr: US-Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance hat am Rande des Parteitags der Republikaner die Medien attackiert und Donald Trump gelobt. "Den Kontrast zwischen der Lüge, die die Medien über Präsident Trump verbreiten, und dem Mann, den wir alle tatsächlich kennen, haben wir am Samstag natürlich in aller Deutlichkeit gesehen", sagte Vance. Er fuhr fort, er habe große Angst gehabt, "dass wir gerade einen großartigen Präsidenten verloren haben", als bei einer Wahlkampfveranstaltung am Samstag Schüsse fielen und Trump sich zur Sicherheit duckte. Die Äußerungen von Vance erfolgten vor seiner für Mittwochabend (Ortszeit) vorgesehenen Rede auf dem Parteitag.

Hier schildert USA-Korrespondenten Bastian Brauns seine Eindrücke vom zweiten Tag des republikaner Kongresses:

Trumps Sohn: "Mein Vater hat ein Löwenherz"