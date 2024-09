Die ehemalige First Lady wirft Fragen zum Attentat an ihrem Mann auf. Die Republikaner streuen Falschmeldungen. Alle Informationen im Newsblog.

Melanie über Attentat: "Steckt mehr dahinter"

20.48 Uhr: Die Frau des Republikaners Donald Trump schürt mit einem Video Zweifel an der offiziellen Darstellung des Attentats auf ihren Mann. "Es steckt definitiv mehr hinter dieser Geschichte, und wir müssen die Wahrheit herausfinden", sagt Melania Trump in einem auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten Werbeclip für ein neues Buch, in dem die 54-Jährige "ihre Geschichte" und "die Wahrheit" darstellen will. Es soll im Oktober erscheinen – in der heißen Phase des US-Wahlkampfes.

Das Attentat sei "eine furchtbare, erschütternde Erfahrung" gewesen, heißt es in dem Clip. Jetzt fühle sich "das Schweigen darüber schwer an", sagt Melanie Trump. "Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, warum die Strafverfolgungsbehörden den Schützen nicht vor der Rede festgenommen haben." Die frühere First Lady veröffentlichte den Clip nur wenige Stunden vor Beginn des mit Spannung erwarteten TV-Duells zwischen Trump und der Demokratin Kamala Harris.

Am 13. Juli hatte ein Schütze bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania von einem nahegelegenen Dach auf Trump geschossen. Trump wurde von einer Kugel am rechten Ohr verletzt, der Täter kurz darauf von Sicherheitskräften erschossen, ein Besucher starb. Danach gab es heftige Kritik an der Vorgehensweise des Secret Service, weil der Schütze auf ein Dach mit direkter Sicht zur Bühne gelangen konnte. Dies nährte den Boden für allerlei Verschwörungstheorien. Die Chefin des Secret Service zog Konsequenzen und trat zurück.

Republikaner verbreiten Falschmeldung über Migranten

15.51 Uhr: Der US-Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Um Stimmung für ihre Zwecke zu machen, schrecken führende Republikaner auch vor rassistischen und menschenfeindlichen Falschmeldungen nicht zurück. Mehr dazu lesen Sie hier.

The White Stripes verklagen Donald Trump

10.02 Uhr: Weil er offenbar ihren Superhit "Seven Nation Army" unerlaubt benutzte, geht die US-Rockband The White Stripes nun rechtlich gegen den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vor. Sänger Jack White (49) veröffentlicht auf Instagram ein Bild der Klageschrift. Demnach richtet sich die Klage in New York auch gegen Trumps Sprecherin Margo Martin.

Damit macht der Sänger ernst damit, womit er Ende August auf Instagram gedroht hatte. Auf Instagram teilt er zudem ein Video von Martin, das diese auf der Plattform X geteilt hatte. In dem inzwischen gelöschten Clip ist Donald Trump zu sehen, wie er ein Flugzeug besteigt. Dazu schreibt White: "Denk nicht einmal daran, meine Musik zu benutzen." Auch kündigt er dort eine Klage an. Den Post unterlegt White mit dem berühmten Gitarrenriff des Hits der Band.

Immer wieder löst Trump mit der Nutzung bekannter Pophits Empörung aus. Im August teilte Sängerin Céline Dion (56) mit, dass sie ihre Musik nicht von dem ehemaligen US-Präsidenten für dessen Wahlkampf nutzen lassen will. Das Abspielen des Lieds "My Heart Will Go On" bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat Montana sei in keiner Weise genehmigt gewesen, erklärte sie auf X. "Wirklich, dieses Lied?" Auch den Song "Hold On! I'm Comin'" von Isaac Hayes darf Trump zukünftig nicht mehr spielen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 9. September

Neue Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Harris