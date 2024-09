Auffällig ist, dass die Demokratin sehr schlagfertig reagiert und bei den Sachthemen äußerst sattelfest wirkt. Allerdings fällt auch immer wieder ihr schweres Schlucken auf, wenn sie antwortet. Die 59-Jährige, wenngleich eine erfahrene Rednerin, scheint nervös zu sein in diesem so wichtigen Rededuell. Auch schaut sie Trump während seinen Redebeiträgen ständig an; Trump dagegen starrt direkt in die Kamera, wenn Harris spricht. So könnte bei Zuschauern der Eindruck entstehen, dass Trump in der politischen Hierarchie über ihr stünde – was in der Tat nicht so ist.