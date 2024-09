US-Behörden: Iranische Hacker greifen in Wahlkampf ein

1.54 Uhr: Iranische Cyber-Akteure haben nach Angaben von US-Behörden versucht, Einfluss auf den bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf zu nehmen. Nachrichten mit nicht öffentlichem Material aus dem Wahlkampf des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump seien im Sommer an Personen geschickt worden, die an der Wiederwahlkampagne von Präsident Joe Biden beteiligt seien, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des FBI, der Cybersicherheitsbehörde CISA und des Büros des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste. "Darüber hinaus haben böswillige iranische Cyber-Akteure seit Juni ihre Bemühungen fortgesetzt, gestohlenes nicht öffentliches Material im Zusammenhang mit der Kampagne des ehemaligen Präsidenten Trump an US-Medienorganisationen zu senden."

Der Iran bestreitet jegliche Einmischung in die US-Wahlen. Die Ständige Vertretung des Iran bei den Vereinten Nationen in New York reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

US-Gewerkschaft verzichtet 2024 auf Wahlempfehlung

0.58 Uhr: Die US-Gewerkschaft Teamsters verzichtet in diesem Jahr auf eine Wahlempfehlung. Der Vorstand erklärte am Mittwoch, dass die Gewerkschaft trotz interner Umfragen keinen US-Präsidentschaftskandidaten unterstützen werde. Die Gewerkschaft, die Lkw-Fahrer und eine Vielzahl anderer Beschäftigter – von Piloten bis hin zu Tierpflegern – vertritt, hatte zuvor eine landesweite elektronische Befragung unter ihren Mitgliedern veröffentlicht, aus der hervorging, dass die Mitglieder den republikanischen Kandidaten Donald Trump mit 59,6 Prozent zu 34 Prozent gegenüber der Demokratin Kamala Harris bevorzugten.

Eine Unterstützung von Teamsters war weithin erwartet worden, weil sie als Faktor in einer Handvoll umkämpfter Staaten gesehen wurde, die die Wahl am 5. November entscheiden werden, darunter Michigan, Nevada und Pennsylvania, wo die Gewerkschaften stark vertreten sind.

Die mächtige US-Autogewerkschaft UAW hatte zuvor bekannt gegeben, ihre eine Million Mitglieder zur Unterstützung von Harris in den Wahlkampf zu schicken.

Mittwoch, 18. September

Neue Umfrage zur US-Wahl: Harris in zwei Schlüsselstaaten vor Trump

21.37 Uhr: In einer neuen Umfrage zur US-Präsidentschaftswahl liegt die demokratische Kandidatin Kamala Harris in zwei besonders wichtigen Bundesstaaten deutlich vor ihrem republikanischen Kontrahenten Donald Trump. Laut der am Mittwoch von der Quinnipiac-Universität veröffentlichten Erhebung liegt Harris in Pennsylvania bei 51 Prozent der Stimmen, während Trump 45 Prozent verzeichnet. In Michigan ist das Verhältnis demnach 50 zu 45 Prozent.