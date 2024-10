Die Vizekandidaten Tim Walz und J.D. Vance sind in einem TV-Duell gegeneinander angetreten. Alle Informationen im Newsblog.

Vance und Walz werfen gegnerischem Lager falsche Iran-Politik vor

5 Uhr: Die Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance und Tim Walz haben dem gegnerischen Lager eine verfehlte Politik gegenüber dem Iran bescheinigt. Walz verwies am Dienstagabend (Ortszeit) in der vom Sender CBS ausgerichteten TV-Debatte darauf, dass Ex-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit das internationale Abkommen zur Beschränkung des iranischen Atomprogramms aufgekündigt hatte. Anschließend habe er kein neues Abkommen zustande gebracht, woraufhin der Iran heute näher an der Herstellung einer Atombombe sei als je zuvor.

Vance entgegnete, tatsächlich habe Trump für "Stabilität in der Welt gesorgt", auch wenn Walz ihn als "Agent des Chaos" bezeichnet habe. Dies habe er erreicht, "indem er eine wirksame Abschreckung aufgebaut hat. Die Menschen hatten Angst, aus der Reihe zu tanzen", sagte Vance.

TV-Duell der Vize-Kandidaten – Sender schaltet Mikrofone ab

4.16 Uhr: Ein hitziger Schlagabtausch zwischen J.D. Vance und Tim Walz hat im TV-Duell der Vizekandidaten für Aufsehen gesorgt. Die Moderatoren des TV-Senders CBS entschieden sich, die Mikrofone der beiden Politiker abzuschalten. Hier lesen Sie mehr.

Walz warnt mit Blick auf Nahost: "Trump ist wankelmütig"

3.30 Uhr: Der demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz warnt angesichts der Lage in Nahost vor einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump. "Es kommt auf eine solide Führung an", sagte Walz im TV-Duell gegen seinen republikanischen Kontrahenten J.D. Vance. Ein fast 80 Jahre alter Trump, der sich um die Größe seines Publikums bei Wahlkampfveranstaltungen sorge, sei nicht die Person, die in diesem Moment gebraucht werde. "Donald Trump ist wankelmütig", führte Walz aus. "Er wird sich demjenigen zuwenden, der ihm am meisten schmeichelt oder wo es für ihn Sinn ergibt." Vance entgegnete, der Republikaner habe während seiner Amtszeit "tatsächlich für Stabilität in der Welt gesorgt, und zwar durch eine wirksame Abschreckung".

Dienstag, 1. Oktober

Aussagen zu Sturm "Helene": Biden bezichtigt Trump der Lüge

7.25 Uhr: US-Präsident Joe Biden bezichtigt Donald Trump der "Lüge", nachdem der republikanische Präsidentschaftskandidat ihm und seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris vorgeworfen hatte, nicht angemessen auf den verheerenden Sturm "Helene" zu reagieren. "Um das klarzustellen: Er lügt, und der Gouverneur hat ihm gesagt, dass er lügt", antwortet Biden vor Journalisten auf die Frage nach Trumps Kritik, er und der Gouverneur des Bundesstaates North Carolina würden die Katastrophe ignorieren. Was ihn wütend mache, sei Trumps Unterstellung, "dass wir nicht das Bestmögliche tun", sagte Biden. "Das tun wir aber", betont er.

Trump war am Montag in den vom Sturm betroffenen Bundesstaat Georgia gereist. Dieser ist ebenso wie North Carolina ein sogenannter Swing State, in dem das Präsidentschaftsrennen besonders knapp ist. In der Stadt Valdosta versprach er, "viele Hilfsgüter, darunter Treibstoff, Ausrüstung, Wasser und andere Dinge", die benötigt würden, mitzubringen.

Der Regierung in Washington warf er vor, nicht schnell genug auf den Sturm zu reagieren. Biden warf er vor, zu "schlafen", statt sich um die Sturmschäden zu kümmern. Über seine Rivalin bei der Präsidentschaftswahl, Vizepräsidentin Kamala Harris von den Demokraten, sagte Trump, diese sei "irgendwo unterwegs, macht Wahlkampf und sucht nach Geld".

Montag, 30. September

"New York Times" ruft zur Wahl von Kamala Harris auf