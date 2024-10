Jimmy Carter, der 39. Präsident, kommt mir da in den Sinn. Da wusste auch niemand so recht, wer genau da 1977 ins Weiße Haus einzog und was er vorhatte. Carter hatte als höheres politisches Amt lediglich eine Amtszeit als Gouverneur von Georgia absolviert.

Carter galt als äußerst integrer Präsident, allerdings ohne jegliche Fortune.

Das kann man wohl sagen. Zwar vermittelte der Demokrat Carter erfolgreich Frieden zwischen Israel und Ägypten, aber in den Augen der Amerikaner versagte er mehrfach völlig: So bei der Lösung des Geiseldramas von Teheran mit Dutzenden gefangen gehaltenen US-Diplomaten 1979 wie der Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der damaligen Ölpreiskrise. Bei der nächsten Wahl errang Ronald Reagan von den Republikanern dann einen Erdrutschsieg.

Damit reihte sich Carter wie sein späterer Nachfolger Joe Biden in die Liste der Präsidenten mit lediglich einer Amtszeit ein. In der Regel gilt dies als eine Art Versagen am Ende der politischen Karriere. Gab es aber auch Ausnahmen?

James Polk, die Nummer elf in der Liste der US-Präsidenten, ist ein Beispiel dafür. Polk hatte schon vor seiner Wahl erklärt, lediglich eine Amtszeit von 1845 bis 1849 absolvieren zu wollen. Dann hat er als Präsident stur sein Programm abgearbeitet: darunter die Regelung der Grenzen zum damals britischen Kanada, die Aufnahme von Texas in die Union und einen Krieg gegen Mexiko. Danach hat sich Polk zurückgezogen und starb wenige Monate nach seinem Ausscheiden an der Cholera.

Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der US-Präsidenten. Welche Biografie finden Sie besonders bemerkenswert?

Da stechen einige hervor, aber spannend ist insbesondere Richard Nixon. Ja, er war ein Lügner, er hat ohne jeden Zweifel gewaltige Schuld auf sich geladen. Aber in der Bewertung ist seine Bilanz durchaus beeindruckend. Eine amerikanische Umweltschutzorganisation listet ihn auf Platz zwei der US-Präsidenten, die am meisten für den Naturschutz getan haben. Nixon hat die Eiszeit mit China beendet, Nixon hat das erste wirkliche Begrenzungsabkommen der nuklearen Rüstung mit der Sowjetunion geschlossen. Für die amerikanischen Ureinwohner setzte sich Nixon ebenso stark ein. Es gibt so einen Satz, der Nixon ganz gut umschreibt: "When Richard Nixon lied, nobody died." ["Als Richard Nixon log, starb niemand", Anmerkung der Redaktion.] George W. Bush mit seinem Lügen über irakische Massenvernichtungswaffen Anfang der 2000er kann so etwas nicht für sich in Anspruch nehmen. Im Gegensatz zu Nixon hat Bush keine Konsequenzen tragen müssen.