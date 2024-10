Zwischen Klimaextremen und Trumpismus – im Exklusiv-Interview mit t-online spricht Luisa Neubauer über die Probleme der progressiven Bewegung in den USA. Sie warnt vor einem Erschöpfungszustand, der auch die Grünen in Deutschland erfassen könnte.

Bastian Brauns berichtet aus Washington.

Die Hurrikan-Katastrophen in den USA mit dutzenden Toten treffen in diesem Jahr mit der Endphase des Präsidentschaftswahlkampfs zusammen. In dieser entscheidenden Zeit bereist die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer die Vereinigten Staaten, um Lehren für den kommenden Bundestagswahlkampf in Deutschland zu ziehen.

Mit t-online teilt sie ihre Beobachtungen der politischen Spaltung in den USA und beschreibt, wie gefährlich diese für die Bekämpfung des Klimawandels ist. Für die unter Druck stehende Klimabewegung und auch für die Grünen gebe es darum nur einen richtigen Weg.

Frau Neubauer, Sie bereisen gerade die USA. Was machen Sie hier?

Ich bin für zwei Monate in den USA, um zu verstehen, wie Bewegungen und Zivilgesellschaft hier zwischen Klimaextremen und Trumpismus navigieren. Im besten Fall, um daraus für uns in Europa und Deutschland viel zu lernen. Ich halte dutzende Vorträge an Unis, Schulen und bei Organisationen, treffe Studierende, Aktivisten und Politiker und diskutiere mit ihnen. Was ich unter anderem erlebe, ist eine gewisse Überwältigung der progressiven Bewegungen.

Was meinen Sie damit?

Mir fällt hier auf, dass die Strategie der "Make America Great Again"-Fraktion erschreckend gut aufgeht. Es werden immer neue Feuer entfacht, neue Krisen produziert, die ablenken und auslaugen. Ein Beispiel, das wir auch in Deutschland mitbekommen haben, war die TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten. Dieser Moment, als Trump behauptet hatte, dass Migranten in Springfield, im Bundesstaat Ohio, die Haustiere der Amerikaner aufessen würden.

Was fällt Ihnen dabei auf?

Es ist nicht so flach, wie das in Deutschland womöglich ankommt, sondern ekelhaft gut durchdacht. Diese Lügen sprechen viele rassistische Denkmuster gleichermaßen an und verfangen. Die Folge ist: In Springfield gab es plötzlich Bombendrohungen an Schulen, offene Anfeindungen auf den Straßen. Viele Aktivisten, die gerade damit beschäftigt waren, in einem der Swing States Wahlkampf zu machen, mussten alles stehen und liegen lassen. Sie musste plötzlich ihre Zeit darauf verwenden, im Internet gegen die Lügen und Gerüchte anzuhalten und vor Ort Schutz für die Communitys zu organisieren.

Man könnte auch sagen, die Zivilgesellschaft funktioniert hier zum Glück noch.

Äußerungen wie die von Donald Trump sind kein Unfall. Dahinter stecken ganz gezielte Erschöpfungsmethoden des progressiven Spektrums. Das ist organisiert und kalkuliert. Das wird oft ausgeblendet, wenn über Trump gesprochen wird.

Zu diesen Ablenkungsmanövern gibt es den überlieferten Ausspruch von Steve Bannon, Trumps früherem Berater, der lautet: "Flooding the zone with shit". Erleben wir dieses "Zumüllen des öffentlichen Diskurses"?

Genau das kann man hier eins zu eins beobachten, live und real. Ich treffe Aktivisten, die bei Meetings schlicht todmüde sind, weil sie die ganze Nacht wach waren, um wieder ein Feuer auszutreten. Sie kommen immer weniger dazu, ihre eigentliche Agenda zu verfolgen. Sie sind ununterbrochen am Aufräumen von diesen Schneisen aus Lügen, Propaganda und Gewalt, die Rechtsradikale quer durchs Land schlagen. Viele Leute, die ich frage, wie sie sich auf ein mögliches Trump-Szenario einstellen, sagen mir, sie hätten dafür gar keine Kraft. Es geht gerade nur darum, irgendwie bis zur Wahl durchzuhalten und ihn zu verhindern.

Auch bei den aktuellen Hurrikan-Katastrophen "Helene" und "Milton" gab es viele falsche Behauptungen, die mühsam widerlegt werden mussten.