Donald Trump legt einen seltsamen Wahlkampfauftritt in Pennsylvania hin. In einem Gerichtsprozess versucht er sich indes an einem entscheidenden Schachzug. Alle Informationen im Newsblog.

Trump hofft auf präsidiale Begnadigung

4 Uhr: In einem für seine politische Zukunft entscheidenden Schachzug versucht der ehemalige US-Präsident Donald Trump, seinen Schweigegeldprozess von einem Staats- an ein Bundesgericht zu verlegen. Trumps Anwälte reichten am Montag einen Antrag beim Berufungsgericht in Manhattan ein, um die Entscheidung des Bezirksrichters Alvin Hellerstein vom 3. September anzufechten, der die Verlegung abgelehnt hatte.

Die Verteidigung beruft sich auf eine junge Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, nach der ehemalige Präsidenten nicht für ihre Amtshandlungen strafrechtlich belangt werden können. Sie argumentieren, dass im Schweigegeldprozess unzulässigerweise Beweise für Trumps Amtshandlungen als Präsident vorgelegt wurden. Für Trump steht viel auf dem Spiel: Sollte er am 5. November als Präsident wiedergewählt werden, könnte er sich selbst für Bundesverbrechen begnadigen oder Strafverfahren auf Bundesebene einstellen lassen. Auf Ebene der Bundesstaaten wäre dies nicht möglich.

Der Prozess dreht sich um eine Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Wahl 2016. Trump wurde im Mai in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Ihm wurde vorgeworfen, vor der Wahl 2016 Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an Daniels gefälscht zu haben. Er ist damit der erste Präsident in der fast 250-jährigen Geschichte der USA, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Theoretisch drohen dem Ex-Präsidenten bis zu vier Jahre Haft.

Bizarre Szene – Trump bleibt auf der Bühne und schunkelt

3 Uhr: Bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in Oaks, Pennsylvania, stand der ehemalige US-Präsident fast 30 Minuten auf der Bühne und schunkelte zu einer abwechslungsreichen Musikauswahl. Sein Produktionsteam spielte nacheinander religiöse Lieder und populäre Songs wie "YMCA". US-Medien fragten sich später, was hinter dem außergewöhnlichen Auftritt stecken könnte. Hier lesen Sie mehr.

Dienstag, 14. Oktober

Kamala Harris gibt Fox News TV-Interview

18.48 Uhr: Die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris stimmt einem Interview mit dem konservativen Sender Fox News zu, wie der Sender bekannt gibt. Das Gespräch findet am Mittwoch in der Nähe von Philadelphia statt und wird kurz darauf in der Sendung "Special Report" um 18 Uhr Ortszeit (24 Uhr deutscher Zeit) ausgestrahlt. Das Interview, das vom Chef-Politikmoderator Bret Baier geführt wird, soll 25 bis 30 Minuten dauern, so der Sender. Hier lesen Sie, wie Donald Trump auf die Nachricht reagiert hat.

Es handelt sich um das erste offizielle Interview von Harris mit Fox News. Der Sender gilt als Trump-freundlich. Das Interview am Mittwoch bietet der demokratischen Kandidatin die Gelegenheit, ihre Botschaft einem Publikum zu vermitteln, das ihrer Kandidatur womöglich kritisch gegenübersteht.

Eigentümer des "Time"-Magazins kritisiert Harris scharf

13.35 Uhr: Der Eigentümer des "Time"-Magazins, Marc Benioff, übt scharfe Kritik an Kamala Harris, da die Demokratin wiederholt Interviewanfragen der Zeitschrift ablehne. "Trotz mehrfacher Anfragen wird 'Time' kein Interview mit Kamala Harris gewährt – im Gegensatz zu allen anderen Präsidentschaftskandidaten", schreibt Benioff, der das Magazin 2018 gekauft hat, auf der Plattform X. Donald Trump als auch Joe Biden sprachen indes mit dem Magazin.

Benioff fügt hinzu: "Wir setzen auf Transparenz und veröffentlichen jedes Interview in vollem Umfang. Warum tritt die Vizepräsidentin nicht auf Augenhöhe mit der Öffentlichkeit in Kontakt?"