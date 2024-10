Donald Trump hat seine erste Schicht in einem Schnellrestaurant absolviert. Musk vertieft sein Engagement für den Ex-Präsidenten. Alle Informationen im News-Blog.

Harris investiert dreimal mehr als Trump im Wahlkampfendspurt

4.55 Uhr: In den letzten Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November pumpt die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris deutlich mehr Geld in ihren Wahlkampf als ihr republikanischer Herausforderer Donald Trump. Im vergangenen Monat gab Harris rund 270 Millionen Dollar vor allem für Fernsehwerbung aus, wie aus am Sonntag veröffentlichten Finanzberichten hervorgeht. Trump kam im gleichen Zeitraum auf rund 78 Millionen Dollar.

Im September hatte Harris mit 222 Millionen Dollar mehr als dreimal so viel eingenommen wie Trump mit 63 Millionen Dollar. Der Republikaner erhält jedoch weiterhin erhebliche Unterstützung von wohlhabenden Spendern wie Elon Musk durch millionenschwere Zuwendungen an sogenannte Super-PACs. Diese konzentrierten einen Großteil ihrer Ausgaben auf Trump-Wahlwerbespots.

Harris' Kampagne startete im Oktober mit 187 Millionen Dollar auf der Bank, während Trumps Kampagne 120 Millionen Dollar verbuchen konnte. Trotz dieses finanziellen Vorsprungs deuten aktuelle Umfragen auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin, insbesondere in den wahlentscheidenden "Swing States". Ein größeres Budget jedoch keine Garantie für den Wahlsieg: Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 besiegte Trump Hillary Clinton, obwohl er weniger Geld als die Demokratin aufbrachte.

"Happy Birthday" – Stevie Wonder singt für Kamala Harris

00.10 Uhr: Kamala Harris hat auf X ein Video von ihrem Geburtstag geteilt, den sie in einer Kirche in Stonecrest im US-Bundesstaat Georgia feierte. Darin bedankte sie sich bei "ihrem Freund" Stevie Wonder. Im Video ist Harris auf einer Bühne zu sehen, neben Stevie Wonder, der am Klavier sitzt und "Happy Birthday" singt. Harris applaudiert und scheint den Auftritt zu genießen.

"In diesem Moment stehen wir in diesem Land an einer Kreuzung. Es liegt nun an uns, zu entscheiden, wo wir hingehen – als Amerikaner und als Gläubige", sagte Harris in ihrer Rede in der baptistischen Megakirche. Die Gottesdienste in Megakirchen werden von Tausenden Gläubigen besucht.

Harris ist am 20. Oktober 60 Jahre alt geworden. Ihr Arzt bescheinigte der Demokratin zuletzt einen "exzellenten" Gesundheitszustand.

Sonntag, 20. Oktober

So sah Kamala Harris als Studentin aus

22.30 Uhr: Vizepräsidentin Kamala Harris hat auf X ein altes Foto von sich gepostet, das sie in jungen Jahren zeigt. Sie schrieb dazu: "Happy homecoming to my fellow Bison!" und spielt damit auf ihre Zeit an der Howard University an, deren Maskottchen der Bison ist. Die Vizepräsidentin feiert damit den Homecoming-Event an ihrer Alma Mater und zeigt Stolz auf ihre Verbindung zur Universität.

Trump bei McDonald's: "Wollte ich schon lange machen"