Das US-Justizministerium warnt Elon Musk wegen seines Gewinnspiels. Kamala Harris attackiert Donald Trump. Alle Informationen im News-Blog.

Loading... Embed

44 Prozent der deutschen Industriebetriebe befürchten Schäden bei Trump-Sieg

7.59 Uhr: Knapp jedes zweite Industrieunternehmen in Deutschland erwartet bei einer Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten negative Auswirkungen auf den eigenen Betrieb. 44 Prozent befürchten dies, geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter 2.000 Firmen hervor. Für rund 51 Prozent macht es demnach keinen Unterschied, ob nun der Republikaner Trump oder dessen demokratische Konkurrentin Kamala Harris die Wahl am 5. November gewinnt. Nur fünf Prozent erwarten positive Effekte durch einen Sieg von Trump.

"Besonders Unternehmen mit engen Wirtschaftsverbindungen in die USA rechnen mit negativen Folgen bei einem Wahlsieg von Trump", sagte Ifo-Forscher Andreas Baur. Hier liege der Anteil mit 48 Prozent über dem Durchschnitt. "Allerdings befürchten auch viele Unternehmen ohne direkte Exportbeziehungen in die USA negative Auswirkungen, denn sie können zum Beispiel als Zulieferer trotzdem indirekt betroffen sein", fügte Baur hinzu.

Begrapscht von Trump? Model schildert Details

7.49 Uhr: Donald Trump soll sie begrapscht haben, während der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zuschaute: Das ehemalige Model Stacey Williams erhebt Vorwürfe gegen den Ex-Präsidenten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bill Gates spendet Harris-Kampagne offenbar Millionen

6.49 Uhr: Der US-Milliardär und Unternehmer Bill Gates soll 50 Millionen Dollar an eine gemeinnützige Organisation gespendet haben, die die Kandidatur von Kamala Harris unterstützt. Das berichtet unter anderem die "New York Times". "Diese Wahl ist anders", soll Gates dazu gesagt haben. Der Gründer von Microsoft hat sich in der Vergangenheit vor Wahlen nicht öffentlich positioniert. Drei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagen der "New York Times": "Die Spende sollte geheim bleiben."

Preise für Wähler: US-Justizministerium warnt Musk

6.37 Uhr: Das US-Justizministerium hat Elon Musks politische Lobbygruppe vor möglichen Gesetzesverstößen im Zusammenhang mit einem Millionengewinnspiel gewarnt. Das erfuhr der US-Sender CNN. Musks politisches Aktionskomitee "America PAC" verlost in umkämpften Bundesstaaten jeden Tag eine Million US-Dollar an registrierte Wähler. Bedingung ist, dass die Wähler eine Petition zur Unterstützung des ersten und zweiten Zusatzes der US-Verfassung unterzeichnen. Sie beinhalten etwa das Recht auf freie Meinung sowie das Recht, sich zu bewaffnen.

Dies soll die Unterstützung für Donald Trump fördern und Wähler zur Registrierung motivieren, hieß es von Musks Seite. Experten äußerten jedoch Bedenken, dass diese Aktion gegen Bundesgesetze verstoßen könnte, da es verboten ist, Geld für die Registrierung zu zahlen. Eine Stellungnahme von Musk oder Vertretern seiner Lobbygruppe liegt nicht vor. Der Tech-Milliardär unterstützt den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

Tagesanbruch: Jetzt wird es ernst

6 Uhr: Mitten in einem tief gespaltenen Amerika rüsten sich Sicherheitsbehörden für die Präsidentschaftswahl. Ausländische Desinformationen, eine explosive Stimmung im Inneren und eine beispiellose Militarisierung prägen die USA wie nie zuvor. Mehr dazu lesen Sie hier.

Harris: "Ich bete jeden Tag"