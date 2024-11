Umfrageschock für Trump in US-Bundesstaat

Die Justiz in Arizona überprüft eine heikle Trump-Aussage. In Iowa führt Harris bei einer Umfrage. Alle Informationen im Newsblog.

0.30 Uhr: Nach der neuesten Umfrage von Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll im US-Bundesstaat Iowa hat sich Kamala Harris an Donald Trump vorbeigeschoben. Der Staat gilt als klassisches Republikaner-Territorium. Jetzt soll Harris mit 47 Prozent vor Trump mit 44 Prozent liegen.

Die Ergebnisse folgen auf eine Iowa-Umfrage vom September, die Trump einen Vorsprung von vier Prozentpunkten gegenüber Harris bescheinigte, und auf eine Iowa-Umfrage vom Juni, die ihm einen Vorsprung von 18 Prozentpunkten gegenüber dem demokratischen Präsidenten Joe Biden bescheinigte, der damals als Kandidat der Demokraten gehandelt wurde.

Neonazi spricht sich für Harris aus

0.20 Uhr: Der ultrarechte amerikanische Neonazi Richard Spencer hat sich für die Wahl der Demokratin Kamala Harris ausgesprochen. "Warum ich für Kamala Harris stimme", war ein Video auf der Plattform X betitelt, dass der Gründer der Alt-Right-Bewegung am Samstag veröffentlichte. "Es bedeutet für die Person zu stimmen, die am meisten Stabilität, Sicherheit und Kontinuität garantiert und am ehesten der beste Manager des amerikanischen Reichs ist", sagte er. Spencer hatte Donald Trump bei seiner ersten Wahl unterstützt, 2020 sprach er sich dann aber für Joe Biden aus.

Harrison Ford unterstützt Kamala Harris

0.10 Uhr: Hollywood-Star Harrison Ford (82) will bei der US-Präsidentschaftswahl für die Demokratin Kamala Harris stimmen. Das sagt der Schauspieler in einem Video, das die Harris-Kampagne auf der Plattform X veröffentlichte. "Die Wahrheit ist: Kamala Harris wird Ihr Recht schützen, in politischen Fragen und Ideen anderer Meinung zu sein als sie", wirbt der aus Filmreihen wie "Indiana Jones" und "Star Wars" bekannte Ford in dem Clip. Selbst Mitglieder der früheren Regierung von Donald Trump warnen inzwischen davor, den Republikaner noch einmal zu wählen.

Samstag, 2. November

Neue Ermittlungen gegen Trump

15.27 Uhr: Die Justiz prüft nach einer gewaltverherrlichenden Aussage über Liz Cheney rechtliche Schritte gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. "Ich habe meinen Chef der Strafrechtsabteilung bereits gebeten, diese Aussage daraufhin zu prüfen, ob sie nach den Gesetzen von Arizona als Morddrohung einzustufen ist", sagt die Generalstaatsanwältin des US-Bundesstaats Arizona dem Regionalsender 12News. Zum jetzigen Zeitpunkt könne sie aber noch nicht sagen, ob Trumps Aussage über die parteiinterne Widersacherin gegen das Gesetz verstoße. Der Sprecher der Generalstaatsanwältin bestätigte mehreren US-Medien, dass Trumps Aussage geprüft werde.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arizona hatte Trump am Donnerstag darüber gesprochen, Cheney bei einem Feuergefecht in neun schießende "Gewehrläufe" blicken zu lassen. Der ehemalige US-Präsident argumentierte, Cheney sei selbst schnell bereit, die Lösung für Konflikte in Kampfhandlungen zu suchen, daher würde er sie gerne selbst mit einer Waffe in einem Gefecht erleben. Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, sagte, eine solche Rhetorik disqualifiziere für das Präsidentenamt.

Cheney, Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney, wurde für ihre interventionistisch orientierte außenpolitische Position oft kritisiert. Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 sagte sich die damalige Kongressabgeordnete von Trump los.

Warum Trump nicht in die Mitte ausstrahlt

