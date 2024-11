Wie schlimm kann es werden?

Trump wird am 20. Januar 2025 auf die US-Verfassung schwören, hat aber im Sinn zu stören und zu zerstören. Er hat angekündigt, seine "Agenda 2025" zum Umbau der US-Demokratie zur Not auch ohne Zustimmung des Kongresses durchzusetzen. Das sind Kanonenschläge gegen die Verfassungsordnung. Trump ist ein selbstherrlicher Narzisst mit autoritären Neigungen, ihm ist viel zuzutrauen. Eigentlich bin ich notorischer Optimist, ich glaube an die Selbstheilungskräfte freier Gesellschafen. Aber seit heute mache ich mir große Sorgen.

Gibt es keine Hoffnung?

Noch gilt die amerikanische Verfassung, noch gibt es rechtsstaatliche Verfahren. Und ich hoffe auf die einzelnen Bundesstaaten. Denn in den Bundesstaaten gibt es noch Leute und Institutionen, die den Präsidenten über das System der Gewaltenteilung einfangen können. Über die föderale Ordnung der USA kann der Präsident sich nicht hinwegsetzen; das wäre dann tatsächlich der Staatsstreich. Wir sollten also auf den Föderalismus und die Bundesstaaten, also die vertikale Gewaltenteilung in den USA, hoffen.

Trump hat seinen tatsächlichen und imaginierten Gegnern Rache angedroht. Ist diese Drohung ernst zu nehmen?

Absolut. Trump ist narzisstisch genug, um persönlich beleidigt zu sein, wenn jemand anderer Meinung war. Die Leute, die er im Rahmen seiner ersten Amtszeit rausgeschmissen hat, haben ja auch zumeist Bücher über diese Zeit geschrieben, in denen Trump überhaupt nicht gut wegkommt. Im Rahmen seiner Möglichkeiten wird es da sehr schnell zu Aktionen kommen.

Welche Folgen könnten die Wahl für den Rest der Welt haben?

Ein zentraler Aspekt des American Way of Life ist eine gewisse Kultur der Selbstbezüglichkeit, die etwas Provinzielles hat. Mich interessiert, was in meiner Community passiert, was in meinem Bundesstaat geschieht, so lässt es sich zusammenfassen. Von Nevada betrachtet ist es selbst Washington, D.C. schon weit weg, die Ukraine noch viel weiter. Warum zahlen wir für Kriege, die uns nichts angehen? Diese Fragen stellen sich manche Amerikaner, wenn sie ihre kaputten Highways betrachten. Trump wird dem Rechnung tragen.

Und was bedeutet Trumps Rückkehr für die Nato und die Ukraine?

Trump ist immer offen für Deals. Wenn Deutschland und andere Nato-Staaten ihre Verteidigungshaushalte deutlich erhöhen und Waffen aus den USA kaufen, wird ihn das sicher freuen. Für die Ukraine könnte es hingegen dramatisch werden.

Wird er sie fallen lassen?

Trump müssen wir alles zutrauen. Allerdings hat er zu Beginn seiner ersten Amtszeit großspurig verkündet, er würde die US-Truppen in Afghanistan binnen drei Wochen zurückziehen. Das hat dann doch so nicht geklappt, weil er sich den Realitäten der Außenpolitik stellen musste. Mit Kim Jong Un aus Nordkorea wollte er auf persönlichem Wege verhandeln. Da ist Trump auch gescheitert. Tatsächlich sollten die Europäer aber diesen Weckruf von Trumps Wiederwahl zum Anlass nehmen, sich endlich sicherheitspolitisch auf eigene Füße zu stellen.