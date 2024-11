Bei den Gerüchten um sein neues Kabinett fällt vermutlich am häufigsten der Name von Elon Musk. Der reichste Mann der Welt hatte Trump im Wahlkampf immer wieder vehement unterstützt und war dabei auch nicht davor zurückgescheut, zahlreiche Lügen und Verschwörungstheorien über seine Plattform X zu verbreiten.

Eine Rolle als Minister erscheint für den umtriebigen Unternehmer als unwahrscheinlich. Allerdings soll er angeblich Interesse an einem Beraterposten haben, um sich unter anderem um den Abbau von Bürokratie und staatlichen Ausgaben zu kümmern. Trump sprach etwa davon, eine Abteilung für die Effizienz der Regierung ins Leben zu rufen, oder auf Englisch: Department of Government Efficiency, kurz Doge. Die Abkürzung würde zu Musk passen: Er hatte in der Vergangenheit häufiger seine Begeisterung für die – ursprünglich aus Spaß gegründete – Kryptowährung "Dogecoin" ausgedrückt.

Beim Außenamt fallen immer wieder zwei Namen: Marco Rubio und Richard Grenell. Rubio war 2015 gegen Trump für das Amt des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner angetreten. Der Senator von Florida sitzt zudem in den Ausschüssen für Geheimdienste und Auswärtige Politik.

Grenell ist in Deutschland vor allem als ehemaliger Botschafter der USA bekannt, der in seiner Zeit in Berlin offensiv Trumps politische Linie vertrat. Grenell sagte im Juni der Zeitung "Welt", er sei zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Donald Trump den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden könne. Gleichzeitig warf er Bundeskanzler Olaf Scholz vor, ein "elitärer Linker" zu sein, der keine Politik im Sinne der deutschen Bürger mache.

Kabinett ohne Pompeo

Kein Ministeramt wird dagegen der ehemalige Außenminister Mike Pompeo erhalten: Trump teilte am Wochenende auf seinem eigenen sozialen Netzwerk "Truth Social" mit, Pompeo spiele in seinen Planungen keine Rolle. Der ehemalige Außenminister galt zuvor als Kandidat für das Verteidigungsministerium. Ebenso werde Nikki Haley nicht in sein Kabinett eintreten. Die ehemalige UN-Botschafterin war im Vorwahlkampf noch gegen Trump angetreten.