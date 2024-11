Denn die entscheidende Frage, die nun auch auf dem von Joe Biden eilig anberaumten Treffen im Weißen Haus lastet, lautet: wie?

Mit dem 45. und demnächst 47. US-Präsidenten kommt eine Führungspersönlichkeit erneut an die Macht, die öffentlich bereits mehrfach ihre Bewunderung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht hat.

Erst vage Hinweise zu Trumps Strategie

Direkt nach dem Überfall der Russen am 24. Februar 2022 sagte Trump vor seinen Anhängern im vollen Saal eines schicken Hotels in Orlando: "Das Problem ist doch nicht, dass Putin schlau ist, natürlich ist er schlau." Die Nato-Nationen hingegen seien "nicht so klug". Das wirkliche Problem sei, "dass unsere Anführer dumm sind", so Trump damals vor zweieinhalb Jahren über eine Invasion, die "die Tausende Meilen entfernt ist". (t-online berichtete damals von vor Ort).

So vage Donald Trump bislang blieb, so vielfältig waren bislang immer seine Andeutungen zur Lösung des Krieges. Etwa, dass er die Sanktionen gegen Russland aufheben und stattdessen ein kreditbasiertes Hilfssystem für die Ukraine einführen könnte. Sprich, die Ukraine würde einen riesigen Schuldenberg anhäufen. Die Sorge in Kiew und bei den Verbündeten ist groß, dass Trump ab sofort die Ukraine unter Druck setzen könnte, bereits besetzte Gebiete abzutreten.

Laut einem Bericht der "Washington Post" soll Trump zwar bereits jetzt mit Putin telefoniert und ihn gewarnt haben, seine Angriffe noch zu intensivieren. Der Kreml dementierte ein solches Gespräch aber umgehend. Und den russischen Präsidenten scheint eine solche Warnung ohnehin nicht zu interessieren. Die täglichen Angriffswellen gegen die Ukraine gehen unvermindert weiter. Zehntausende Truppen, mitsamt nordkoreanischen Verbänden sollen in Stellung gebracht worden sein.

Erste Hinweise darauf, dass eine Lösung des Ukraine-Kriegs für Trump eine hohe Priorität genießt, lassen sich aus seinen jüngsten Personalentscheidungen ablesen. So soll der bisherige Senator von Florida, Marco Rubio, neuer Außenminister werden. Zum wichtigen Nationalen Sicherheitsberater macht er wohl den langjährigen Kongressabgeordneten und Ex-Offizier Mike Waltz. (Welche Positionen Waltz in Bezug auf Putin vertritt, können Sie hier lesen). Trump könnte also eine Doppelstrategie verfolgen: einerseits massive Drohgebärden gegenüber Putin zeigen, andererseits Selenskyj zu empfindlichen Zugeständnissen zwingen.

Die Sorge vor einem folgenschweren Szenario

Dabei könnte es sich um Gebietsabtretungen handeln – ein solcher Schritt würde die ukrainische Souveränität untergraben und das geopolitische Gleichgewicht in Osteuropa verschieben, wo Nationen wie Polen und die baltischen Staaten Russland als existenzielle Bedrohung ansehen. Putins Beispiel könnte Schule machen: Landnahme per Gewalt würde sich am Ende wieder lohnen. Mit Trumps neuer Präsidentschaft stehen Europa und insbesondere Deutschland darum an einem Scheideweg. Und es ist vollkommen unklar, was Joe Biden mit seinem Treffen im Oval Office bei Donald Trump überhaupt erreichen kann.