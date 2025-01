Zusätzlich sorgte er in den vergangenen Jahren mit mehreren Aussagen für Kontroversen. So sprach er sich gegen den Einsatz von Frauen im Militär aus. In einem Podcast wiederholte er kürzlich die Thesen aus seinem Buch "The War on Warriors": "Es hat uns nicht effektiver gemacht, es hat uns nicht tödlicher gemacht, es hat das Kämpfen komplizierter gemacht. (...) Wir haben alle mit Frauen gedient, und sie sind großartig", so Hegseth in der "Shawn Ryan Show". "Aber unsere Institutionen müssen das nicht an Orten fördern, an denen traditionell (...) Männer in diesen Positionen fähiger sind."