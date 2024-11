Die Zollpolitik könnte also zu einer Art außenpolitischem Erpressungsinstrument werden, mit dessen Hilfe die USA andere Länder einschüchtern. Trump, so deuten es seine Ankündigungen jedenfalls an, versucht auf diese Weise, schon im Vorfeld seiner Vereidigung psychologischen Druck aufzubauen. Aber wird er damit wirklich ernst machen? Etliche renommierte Wirtschaftsexperten warnen jedenfalls bereits vor einem echten Handelskrieg.

Besonders China ist im Visier der Trump-Regierung. So will Trump unmittelbar nach seiner Amtsübernahme Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Produkte aus China erheben – zusätzlich zu bereits bestehenden Zöllen. Der Republikaner begründete dies mit dem Zustrom von Drogen in die USA. Er wirft der chinesischen Regierung vor, sie würde entgegen ihren Zusicherungen nichts dagegen unternehmen.

"Drogen strömen in unser Land, hauptsächlich über Mexiko, und zwar in einem Ausmaß wie nie zuvor", schrieb Trump bei Truth Social. "Bis sie damit aufhören, werden wir China mit einem zusätzlichen Zollsatz von zehn Prozent belasten, der über alle anderen Zölle hinausgeht, und zwar auf alle ihre zahlreichen Produkte, die in die Vereinigten Staaten von Amerika kommen."

China warnt Trump bereits

Fentanyl ist ein starkes Schmerzmittel, das unter anderem Krebspatienten erhalten, mit dem aber auch illegal gehandelt wird. Das synthetische Opioid wirkt 50 Mal stärker als Heroin. In den USA sterben jährlich etwa 75.000 Menschen an einer Fentanyl-Überdosis. Mit vorwiegend in China hergestellten chemischen Substanzen wird das Opioid etwa in Mexiko produziert und von dort in die USA geschmuggelt.

Nach Trumps Ankündigung warnte die chinesische Botschaft in Washington bereits vor einem Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. "Niemand wird einen Handels- oder Zollkrieg gewinnen", sagte der Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, Liu Pengyu, am Montag. "China ist der Ansicht, dass die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und den USA von Natur aus für beide Seiten vorteilhaft ist."