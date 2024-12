Charles Kushner war im Jahr 2004 unter anderem wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden und verbrachte fast zwei Jahre im Gefängnis. Kurz vor dem Ende seiner ersten Amtszeit hatte Trump ihn als einen von insgesamt 26 Verurteilten begnadigt.

Jared "hat mit mir im Weißen Haus eng zusammengearbeitet", fügte Trump mit Verweis auf seinen früheren Berater, den Ehemann seiner Tochter Ivanka, hinzu.

Senator: Trump will Friedens-Deal in Nahost noch vor Amtsübernahme

3.10 Uhr: Der republikanische Senator Lindsey Graham hat gesagt, dass der designierte US-Präsident Donald Trump einen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen noch vor dem Tag der Amtseinführung am 20. Januar erreichen will, berichtete Axios am Freitag.

"Trump ist entschlossener denn je, die Geiseln freizulassen und unterstützt einen Waffenstillstand, der ein Geiselabkommen beinhaltet. Ich möchte, dass die Menschen in Israel und in der Region wissen, dass Trump sich auf die Geiselproblematik konzentriert. Er will, dass das Töten aufhört und die Kämpfe beendet werden", wird der Senator vom der Zeitung "The Hill" zitiert. Israel hatte sich mit der Hisbollah-Terrororganisation auf einen Waffenstillstand geeinigt. Trump wird über jüngste Entwicklungen in Nahost schon vor seinem Einzug ins Weiße Haus unterrichtet.

Berichte: Trudeau fliegt zu Treffen mit Trump

1.20 Uhr: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau ist nach US-Medienberichten nach Florida geflogen, um sich dort mit Donald Trump an dessen Wohnsitz Mar-a-Lago zu treffen. Bei den Gesprächen soll es um den Handel zwischen den Ländern gehen. Trudeau nahm bei seiner Rückkehr in ein Hotel in West Palm Beach in Florida keine Stellung zu dem Abendessen mit Trump. Dem öffentlichen kanadischen Fernsehsender CBC zufolge wurde Trudeau von seinem Minister für öffentliche Sicherheit begleitet.