Olaf Scholz: Konnten Putins Bluff mit Nord-Stream-1-Turbine auffliegen lassen

Aktualisiert am 02.08.2022 - 09:49 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau gedankt, trotz Sanktionen gegen Russland eine Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 gewartet zu haben. "Dank Premierminister Trudeau konnten wir Putins Bluff auffliegen lassen. Wir haben nie geglaubt, dass es für die reduzierten Lieferungen technische Gründe gab", sagte Scholz in einem Interview mit der kanadischen Zeitung "Globe and Mail". Trudeau haben "dem Vorwand die Grundlage entzogen".

Scholz für Flüssiggaslieferungen aus Kanada

Scholz verteidigte den Kurs vergangener Bundesregierungen, die versucht hätten, Russland international nicht zu isolieren. "Es bestand die aufrichtige Hoffnung, wir könnten die Konfrontation der Vergangenheit hinter uns lassen." Allerdings sei es aus heutiger Sicht ein Fehler gewesen, so stark auf russische Energie gesetzt zu haben. "Wir würden uns in diesem Zusammenhang über Flüssiggaslieferungen auch aus Kanada freuen."

Scholz soll im August mit einer Wirtschaftsdelegation in das Land reisen. Am Abend wird Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Montreal zu ihrem Antrittsbesuch bei ihrer Amtskollegin Melanie Joly erwartet.