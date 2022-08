Kanzler-Reise: In Kanada wird Olaf Scholz als großer Staatsmann gefeiert

Noch im Hintergrund: Robert Habeck bei der Ankunft der Delegation in Kanada. Er wird von Vizepremierministerin Chrystia Freeland begrüßt, die wie Habeck bei Scholz als potenzielle Nachfolgerin für Justin Trudeau gilt. (Quelle: Reuters/dpa-bilder)

In Kanada haben Habeck und die Wirtschaftsdelegation ihr eigenes Programm. Beim deutsch-kanadischen Wirtschaftsforum in Toronto gehört dem deutschen Wirtschaftsminister die Bühne erst, als der Kanzler schon zu Interviews mit den kanadischen Medien entschwunden ist. In den Momenten, in denen beide gemeinsam auftreten, lässt sich das Ausloten einer delikaten Beziehung beobachten. Vordergründig betonen beide ihr gutes, "vertrauensvolles" Verhältnis. Habeck ist klug genug, um nicht erkennen zu lassen, dass er gern Kanzler anstelle des Kanzlers wäre. Auf der Reise ordnet er sich unter, sitzt am Rand, wenn der Kanzler spricht, ergreift nur das Wort, wenn er explizit gefragt wird. Es sind nur Kleinigkeiten, die zeigen, dass es da noch eine andere Seite gibt. Etwa, wenn Habeck bei der Pressekonferenz von Scholz und Trudeau auf einer Aussichtsplattform im alten Hafen von Montreal plötzlich ganz intensiv in ein Gespräch vertieft ist, statt seinem Kanzler zuzuhören.

Scholz wirkt davon unberührt, ebenso wie von den Umfragen. Mehrfach in seinem Politikerleben hat er die Erfahrung gemacht, dass er nur lange genug durchhalten muss, um seine Konkurrenten zu überleben. So war es, als er bei der Wahl zum SPD-Vorsitz den Kürzeren zog. Und so war es auch, als er im Bundestagswahlkampf 2021 lange als völlig chancenlos gegenüber dem Unionskandidaten Armin Laschet galt.

Die Gesetze des Wolfsrudels

Doch Scholz ist ebenso erfahren genug, um zu wissen, dass in der Politik die Gesetze eines Wolfsrudels gelten. Noch ist er der unangefochtene Rudelführer. Doch sollte er Schwäche zeigen, ist die Gefahr groß, dass ihm ein starker Jungwolf diese Position streitig macht.