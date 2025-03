Sie galten 1. der eigenen, radikalen Wählerschaft, sie galten 2. Wladimir Putin und sie galten 3. den Ukrainern und den Verbündeten: 1. Seht her, wir lassen diesem von euch gehassten Halunken, der eurer Steuergeld auf korrupte Weise verschwendet, nichts durchgehen. 2. Seht her, wir verstehen die Sichtweise von euch im Kreml, wir blamieren ihn bis auf die Knochen. 3. Seht her, wir lassen euch im Zweifel ganz alleine, wenn ihr nicht tut, was Amerika will. Und Selenskyj muss am besten weg.

Russland gewinnt schon wieder

Doch es gab noch mehr solche Botschaften, die die bisherigen Verbündeten Amerikas aufschrecken lassen dürften. Insbesondere jene, die eng mit den US-Geheimdiensten zusammenarbeiten. Trumps neue Direktorin für die Koordination aller amerikanischen Geheimdienste, Tulsi Gabbard, kommentierte das Verhalten ihres Vorgesetzten mit den Worten: "Vielen Dank an Donald Trump für die unerschütterliche Führung beim Eintreten für die Interessen des amerikanischen Volkes und des Friedens."

Was Trump gesagt habe, sei "absolut wahr", schrieb sie weiter auf der Plattform X. Selenskyj versuche seit Jahren, die USA in einen Atomkrieg mit Russland und in einen Dritten Weltkrieg hineinzuziehen. "Niemand hat ihn deshalb bislang zur Rede gestellt", so Gabbard. Die neue Geheimdienstkoordinatorin stand schon vor ihrer Nominierung in der Kritik, weil sie seit Jahren Putins Erzählungen bedient und darum auch gerne in den russischen Staatsmedien zitiert wird.

Die Reaktionen aus Moskau kamen schnell. Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew kommentierte die Vorgänge in Washington auf X mit wüsten Beschimpfungen gegen Selenskyj. "Das freche Schwein hat im Oval Office endlich eine ordentliche Abfuhr bekommen. Und Donald Trump hat recht: Das Kiewer Regime 'spielt mit dem Dritten Weltkrieg'", so Medwedew.

Der Weg führt weiter in die Autokratie

Was an diesem Freitag in Washington geschehen ist, wird nachwirken. Einmal mehr haben insbesondere die Europäer live mitverfolgen können, welche Stunde in den Vereinigten Staaten geschlagen hat. Der Hohn, der Zynismus und der Applaus, den Trump und Vance für ihren Auftritt in den eigenen Reihen erfahren, zeigt, wie geschlossen die ehemalige republikanische Partei und heutige MAGA-Bewegung hinter dem Präsidenten und seinem Stellvertreter stehen.