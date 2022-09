Steinmeier: Mexiko bietet Flüssiggas an – intensivere Zusammenarbeit angeboten

Mexiko und Deutschland wollen eine engere Kooperation zur Lieferung von Flüssiggas in die Bundesrepublik ausloten. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador habe ihm eine intensivere Zusammenarbeit angeboten, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag nach Gesprächen in der mexikanischen Hauptstadt.

Scholz spricht mit Golfstaaten über Gasversorgung

Um Gaslieferungen geht es auch bei einer Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende an den Golf. Scholz werde in den Vereinigten Arabischen Emiraten sicher einige Verträge für Flüssiggas (LNG) unterzeichnen können, so Wirtschaftsminister Robert Habeck am Montag in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern.