Kriege in Nahost und der Ukraine oder Drohungen von Trump – die Themen der Münchner Sicherheitskonferenz sind düster, die Erwartungen aber hoch.

Rund 50 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt reisen in den kommenden Tagen zur Münchner Sicherheitskonferenz in die bayerische Hauptstadt. Eröffnet wurde die Konferenz am Freitag von UN-Generalsekretär António Guterres.