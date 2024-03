Julia Nawalnaja ist seit einem Monat Witwe. Ihr Mann, der Kremlkritiker Alexej Nawalny , starb am 16. Februar in russischer Haft. Vor seinem Tod hatte sich Nawalnaja vor allem um die beiden gemeinsamen Kinder gekümmert. Sie lebte längere Zeit mit ihnen in Moskau . Ihren Mann unterstützte sie zwar, blieb aber selbst eher im Hintergrund. Das hat sich mit seinem Tod geändert. Seitdem steht auch sie in der Öffentlichkeit.

Nawalnaja spricht vor Politikern und Parlamenten

Nicht alle verstehen ihre Gefasstheit

Am Wahlwochenende trat die 47-Jährige dann wieder in der Öffentlichkeit auf. In der russischen Botschaft in Berlin habe sie den Namen ihres verstorbenen Mannes auf den Stimmzettel geschrieben, sagte sie anschließend Journalisten vor Ort. Nawalnaja hatte sich überraschend in die Warteschlange vor der Botschaft eingereiht und dann am frühen Abend das Gelände betreten. Auf dem Nachrichtendienst X berichtete sie von einer sechsstündigen Wartezeit: "Vielen Dank, wundervolle, beste Menschen, die mit mir heute ab 12 Uhr volle 6 Stunden Seite an Seite in der Schlange am Wahllokal gestanden haben", schrieb sie auf X. t-online war vor Ort; lesen Sie hier, was die Wählerinnen und Wähler in Berlin zu Putin zu sagen haben.