Der Kreml-Kritiker und Freund des kürzlich verstorbenen Alexej Nawalny, Leonid Wolkow, ist vor seinem Wohnhaus in Vilnius in Litauen angegriffen worden. Das teilte Kira Yarmysch, Sprecherin von Nawalny, auf der Plattform X mit. Dazu schrieb sie: "Sein Autofenster wurde eingeschlagen und Tränengas in seine Augen gesprüht, woraufhin der Angreifer begann, mit einem Hammer auf Leonid einzuschlagen. Leonid ist jetzt zu Hause, Polizei und Krankenwagen sind auf dem Weg zu ihm."