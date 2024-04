Flut in Russland

Während Teile Russlands mit Rekordüberschwemmungen zu kämpfen haben, ist von Präsident Wladimir Putin nichts zu sehen. In den betroffenen Regionen regt sich Kritik an den Behörden.

Russland wird an der Grenze zwischen Europa und Asien von den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten heimgesucht. Im Gebiet Orenburg an den südlichen Ausläufern des Ural-Gebirges wurde für Freitag und Samstag der Höhepunkt der Flutwelle des Flusses Ural erwartet.

In der dortigen Gebietshauptstadt Orenburg, die über eine halbe Million Einwohner zählt, wurde eine Massenevakuierung ausgerufen. Zehntausende Menschen haben bereits ihr Hab und Gut verloren; ihre Häuser und Gärten stehen unter Wasser. Und auch wenn die Frühjahrsflut nach der Schneeschmelze in Russland jedes Jahr wiederkehrt, wirft der Umgang mit der diesjährigen Katastrophe doch Schlaglichter auf den Zustand des größten Landes der Erde.

Flut bricht sämtliche Rekordmarken

Nach einem schneereichen Winter führt der Fluss Ural so viel Wasser wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Vor mehr als 80 Jahren, im Jahr 1942, gab es eine große Flut mit einem Pegelstand von 9,4 Metern, wie der Orenburger Gouverneur Denis Pasler am Donnerstag bei einer Videoschalte mit Präsident Wladimir Putin sagte.

Am Freitagmittag betrug der Pegelstand in Orenburg fast 11,5 Meter, wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Behörden meldete. Bürgermeister Sergej Salmin rief die Bewohner mehrerer Stadtteile dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. "Das ist kein Übungsalarm", schrieb er auf Telegram. "Diese Wasserstände sind gefährlich."

Experten erwarteten, dass der Wasserstand des Urals noch auf 11,6 Meter steigen werde. Der über 2.400 Kilometer lange Fluss, den Geografen als Teil der Grenze zwischen Europa und Asien definieren, entwässert nach Süden durch Kasachstan ins Kaspische Meer. Auch in Kasachstan herrscht Flutalarm. Dort sind etwa 100.000 Menschen evakuiert worden.

Putin taucht ab

"Putin, hilf!", rief Anfang der Woche eine Menschenmenge in der Großstadt Orsk, die als erste unter der Flut des Urals zu leiden hatte. In allen Nöten in Russland richten sich die Hoffnungen zuerst auf den Herrscher im Kreml.