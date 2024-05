Ist jemand in Lebensgefahr, dann hilft man. Und zwar unverzüglich und bedingungslos. Das gebietet die Menschlichkeit. Diese Regel klingt einfach. Aber was, wenn der Verunglückte ein Menschenschlächter ist, so wie Ebrahim Raisi, Irans Präsident, der am Wochenende beim Absturz eines Regierungshelikopters tödlich verunglückte?