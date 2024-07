Baerbock: Umgang mit Deutschem in Belarus ist "unerträglich"

Außenministerin Annalena Baerbock hat das Vorgehen der Behörden in Belarus im Zusammenhang mit einem zum Tode verurteilten Deutschen Rico K. scharf kritisiert. "Es ist unerträglich, wie das belarussische Regime einen deutschen Staatsangehörigen im Fernsehen vorgeführt hat", sagte die Grünen-Politikerin am Rande ihrer Sommerreise in Hamburg vor Journalisten. Der Deutsche hatte der Bundesregierung vorgeworfen, sie tue nichts für seine Rettung.