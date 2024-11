Musk verhöhnt Scholz – so reagiert die Bundesregierung

Tech-Milliardär Elon Musk hat Bundeskanzler Scholz als Narr bezeichnet. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Unternehmer in die deutsche Politik einmischt.

Die Bundesregierung hat gelassen auf die Äußerung von US-Milliardär Elon Musk über Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf seiner Plattform X reagiert. "Es herrscht eben auf X Narrenfreiheit", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Von X zurückziehen will sich die Bundesregierung demnach nicht.