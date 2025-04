"Das mag in einem Bierzelt lustig sein"

Kritik an Vorstellung des Koalitionsvertrags

Union und SPD haben am Mittwoch ihren 144-seitigen Koalitionsvertrag unter dem Titel "Verantwortung für Deutschland" vorgestellt. Noch am selben Tag hagelte es Kritik – von der Opposition, von Umweltverbänden und aus den eigenen Reihen.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann hat die Positionen zum Klimaschutz im Koalitionsvertrag von Union und SPD als Rückschritt bezeichnet. Bei der Grundgesetzänderung für das Milliarden-Finanzpaket habe es noch eine klare Position zur Klimaneutralität gegeben, "aber jetzt schleifen wir die Klimaziele und bauen Umweltrechte und Schutzstandards für Bürgerinnen und Bürger ab", sagte sie am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin".

Die Klimaziele seien "rückschrittlich", das Erfüllen werde teilweise ins Ausland verlagert und der Kohleausstieg in die Länge gezogen, sagte Haßelmann. "Das ist kein Signal für künftige Generationen." Obwohl Union und SPD betonen, sie wollten an den Klimazielen bis 2045 festhalten, sehen Umweltverbände eine Aufweichung drohen. Der BUND-Vorsitzender Olaf Bandt erklärte: "In vielen Bereichen ist ein Rückschlag zu befürchten."