Die Union ist so stark wie SPD und Grüne zusammen: Das haben neueste Umfrageergebnisse ergeben. Die AfD verliert dagegen an Zustimmung, die FDP würde auf dem Bundestag fliegen.

Die beiden Ampel-Parteien SPD und Grüne liegen in einer aktuellen Umfrage gleichauf bei 15 Prozent. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-"Deutschlandtrend" hervorging, verschlechtern sich die Sozialdemokraten im Vergleich zur Erhebung im März um einen Prozentpunkt, die Grünen verbessern sich um einen. Wenn am kommenden Sonntag der Bundestag gewählt würde, wäre aber weiterhin die Union mit 30 Prozent die stärkste Kraft. Sie gewann zugleich einen Prozentpunkt hinzu.