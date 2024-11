Die FDP will offenbar raus aus der Ampelkoalition. Offen ist nur noch die Frage nach dem "Wie". Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. t-online stellt sie vor.

Nun soll eine Entscheidung gefallen sein. FDP-Chef Christian Lindner will die Ampel verlassen. Aus Koalitionskreisen heißt es, es sei offenbar nicht mehr die Frage, ob die FDP ausscheidet, sondern nur noch wie. Zum einen sind die Liberalen wohl noch auf der Suche nach einem finalen Auslöser, zum anderen ist ungeklärt, wie der Koalitionsbruch technisch ablaufen soll und wie es dann weitergeht.

Der Verfassungsrechtler Walther Michl, Professor an der Universität der Bundeswehr München , sagt: "Den Bundestag aufzulösen, ist aus historischen Gründen nur in spärlichen Konstellationen möglich." Dennoch gibt es mehrere Szenarien. t-online stellt sie vor und erläutert, wie wahrscheinlich sie sind.

Die Vertrauensfrage: Der Weg zu schnellen Neuwahlen

Zweimal ist es in der Historie der Bundesrepublik zu Neuwahlen gekommen: unter den Kanzlern Willy Brandt 1972 und Gerhard Schröder 2005. Sie haben die Vertrauensfrage gestellt und sind absichtlich gescheitert, um Neuwahlen zu ermöglichen.

Ein solches Szenario ist am wahrscheinlichsten, wenn die FDP die Koalition verlässt. Schließlich sind die Optionen für alternative Mehrheiten begrenzt (die Union müsste die Regierung unterstützen) und eine Regierung ohne die FDP-Mehrheit ist nur begrenzt handlungsfähig.

Minderheitsregierung: Am Haushalt könnte es scheitern

Doch ein FDP-Austritt aus der Koalition müsste nicht unbedingt auch das Ende von Olaf Scholz' Kanzlerschaft bedeuten. In einigen Staaten regiert auch eine Minderheitsregierung, ebenso bis zuletzt in Thüringen. Lässt die FDP also die Koalition platzen, könnten Grüne und SPD auch mit wechselnden Mehrheiten weiterregieren.