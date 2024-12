Linken-Politiker: Ampel hat Deutschland in Krise geführt

Chrupalla: FDP hat ihre Wähler verraten

15.29 Uhr: Der nächste Redner ist der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla. Die Ampel sei gescheitert, weil die Ziele der drei Parteien inkompatibel gewesen seien. Den "größten Verrat" an den Wählern habe dabei die FDP begangen. Sie habe sich aus Sicht von Chrupalla am stärksten von den Interessen ihrer Wähler entfernt. Der Union wirft Chrupalla vor, dass sie das Programm der AfD kopieren würde. "Mit wem wollen Sie das eigentlich umsetzen?", fragt der AfD-Politiker in Richtung von CDU und CSU. Chrupalla hat dagegen ein Lob für den Bundeskanzler übrig: Die Entscheidung, keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, hält er für richtig.