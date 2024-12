Die FDP wirbt hingegen weiterhin für einen Führerschein ab 16 Jahren . Ein entsprechender Ampelplan war bereits vorbereitet, scheiterte allerdings an EU-Vorgaben. So stand das Vorgehen im Widerspruch zum europäischen Recht, einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung lehnte die EU ab.

Ob diese Forderungen allerdings tatsächlich umgesetzt werden oder überhaupt auch im nächsten Koalitionsvertrag auftauchen, ist allerdings fraglich. Schließlich deuten die Umfragen aktuell auf einen Wahlsieg der Union hin. SPD, Grüne und FDP haben aktuell nur Chancen als kleiner Koalitionspartner in die Regierung einzuziehen. Und all ihre Forderungen werden es in dem Fall nicht in den Koalitionsvertrag schaffen, zumal sie in den vergangenen dreieinhalb Jahren auch nicht mit letzter Konsequenz angegangen wurden.