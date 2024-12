Damit mehr Menschen länger arbeiten, soll es bei einer Regierungsbeteiligung der FDP außerdem einen "wirklich flexiblen Renteneintritt" geben. Nach dem Vorbild Schwedens sollen die Bürger künftig selbst entscheiden, wann sie in den Ruhestand eintreten: "Je später jemand in Rente geht, desto höher die Rente", heißt es in dem Programmentwurf. Am bekannten Plan einer gesetzlichen Aktienrente, bei dem ein Teil der Rentenbeiträge gewinnträchtig am Kapitalmarkt investiert wird, um so die Rentenkasse aufzufüllen, hält die FDP weiter fest.