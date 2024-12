Michael Kretschmer rettet sich mit Hilfe der Linken wieder in die Staatskanzlei von Dresden. Wie zuvor schon sein Parteifreund Mario Voigt in Erfurt. Friedrich Merz kann sich nicht länger vor einer unbequemen Frage zur Unzeit drücken.

Nur mit der Unterstützung von Ramelows Linker konnte sich Voigt ins Amt hangeln , und genauso erging es nun auch seinem Parteifreund Michael Kretschmer in Sachsen. Im ersten Wahlgang gescheitert, rettete er sich im zweiten nur mit der Hilfe der Linken abermals in die Staatskanzlei . Ohne allerdings, wie auch Voigt in Erfurt, über eine Mehrheit fürs operative Geschäft im Parlament zu verfügen.

Zwischen den beiden Wahlen hatte schon ein dritter CDU-Ministerpräsident angefangen, sich als Mauerspecht zu betätigen. Nichts sei für die Ewigkeit, antwortete Reiner Haseloff seiner Lokalzeitung in Magdeburg auf die Frage, wie es denn um die Zukunft des Linken-Bannes in der CDU bestellt sei.

Nach langem Ringen in Thüringen : Linke will CDU-Kandidat zum Ministerpräsidenten wählen

Es ist eine Catch-22-Situation für Merz: Wie er es macht, macht er es falsch. Diese Grundsatzfrage bietet so oder so breiteste Angriffsfläche für die politische Konkurrenz. Und sie trifft Merz in einem Moment, in dem er ohnehin nicht gerade einen Lauf hat.