Die SPD verspricht in ihrem Wahlprogramm eine Aufweichung der Schuldenbremse. Im Gastbeitrag erklärt FDP-Chef Christian Lindner, aus welchen drei Gründen das eine fatale Idee ist.

Sozialdemokraten und Grüne haben die Schuldenbremse zum Feindbild erklärt. Sie soll weitgehend entkernt werden, um die Ausdehnung des Staats in Deutschland zu finanzieren. Als Finanzminister habe ich mich dagegen gewehrt. Mit den jetzt bekannt gewordenen Wahlprogrammen und den Entwicklungen zum Beispiel in Frankreich sind meine Argumente noch besser geworden.

Die SPD geht in ihrem Wahlprogramm mit einem Vorschlag für eine signifikante Schwächung der Schuldenbremse in den Wahlkampf. Dabei sollen insbesondere die Obergrenze für die strukturelle Neuverschuldung der Schuldenbremse angehoben, die Verschuldungsmöglichkeiten durch eine Veränderung der Berechnung der Konjunkturkomponente erhöht und Investitionsausgaben nicht mehr bei der Kreditobergrenze eingerechnet werden.

Drei Gründe sprechen gegen die SPD-Idee

Erst seit der Einführung der Schuldenbremse sinkt im Trend die Schuldenquote in Deutschland. Auch vor ihrer Geltung gab es in Deutschland aber eine Regel für die Neuverschuldung im Grundgesetz. Diese war der jetzt ins Gespräch gebrachten Ausnahme von Investitionsausgaben sehr ähnlich. Mit ihr stieg die Schuldenquote allerdings von 20 Prozent des BIP in den 1970er-Jahren bis zum Inkrafttreten der Schuldenbremse im Jahr 2011 auf über 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Erst danach ist die Schuldenquote signifikant gesunken. Ganz offenbar werden Ausgaben mit Konsumcharakter zu oft zu Investitionen umdeklariert.