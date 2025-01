Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die FDP kämpft um ihre politische Existenz, mit dem Wiedereinzug in den Bundestag wird es knapp. Generalsekretär Buschmann erklärt, warum er dennoch zuversichtlich ist – und wieso die Liberalen mehrere Ministerien zusammenlegen wollen.

Viel Zeit, um sein neues Büro einzurichten, hatte er noch nicht. Bis Anfang November war Marco Buschmann Bundesjustizminister, nach dem Ampel-Aus und dem D-Day-Debakel machte ihn FDP-Chef Christian Lindner im Dezember zu seinem neuen Generalsekretär.

In dieser Funktion hat Buschmann viel zu tun. Ein Gemälde an der Wand will er noch austauschen, erzählt er, als er t-online im Berliner Hans-Dietrich-Genscher-Haus zum Interview empfängt. Aber das muss warten. Zuerst ist Wahlkampf. Und der wird für die Liberalen nicht leicht:

Als einzige Ex-Ampel-Partei hat die FDP vom Regierungs-Aus bislang kaum in den Umfragen profitiert. Buschmann muss für die Partei und ihren Spitzenkandidaten Lindner den perfekten Mix aus guten Bildern, Auftritten und Botschaften orchestrieren. Die Idee, die dabei über allem schwebt: Disruption, große Veränderungen, vor allem in den Funktionsweisen des Staates.

Wie kann das funktionieren in einem Land, in dem viele Menschen Angst vor Neuem haben? Wieso steht die FDP überhaupt so schlecht da? Und gibt es eigentlich noch so etwas wie ein liberales Lebensgefühl in Deutschland?

t-online: Herr Buschmann, die FDP steht in der Beliebtheit da, wo sie Christian Lindner als Parteichef 2013 übernommen hat. In zwölf Jahren ist es Ihrer Partei also nicht gelungen, eine stabile Stammwählerschaft jenseits von fünf Prozent aufzubauen. Wo haben Sie Fehler gemacht?

Marco Buschmann: Die neuesten Umfragen sind besser als damals. Klar ist aber auch, dass wir uns mit Umfragewerten von 5 Prozent noch nicht zufriedengeben können. Gewissermaßen lastet die Ampel noch immer auf uns. Denn das Regierungsbündnis war bei unseren Anhängern sehr unbeliebt und hatte als Gesamtaufstellung nicht die Kraft, die Reformen bei Wirtschaft, Modernisierung des Staates und Migration in dem Umfang durchzuführen, wie wir sie uns gewünscht hätten. Jetzt zählt aber der Blick nach vorne. Das Dreikönigstreffen in dieser Woche hat gezeigt: Die Motivation ist hoch, es gibt eine große Bereitschaft, die FDP zu unterstützen. Die Spendeneingänge sind phänomenal. Das sind gute Voraussetzungen, um am Wahltag erfolgreich zu sein.

Bei der letzten Bundestagswahl haben Sie große neue Wählerschichten erschlossen, etwa unter den Erstwählern. Noch einmal: Wieso ist es Ihnen nicht gelungen, diese Menschen an die FDP zu binden?

Ich bin guter Dinge, dass uns das wieder gelingen wird. Die Stimmungslage in Deutschland ist derzeit noch eingefroren.

Was meinen Sie damit?

Seit dem Ende der Koalition Anfang November tut sich in den Umfragen wenig. Mal geht es für die eine Partei einen halben Prozentpunkt rauf, mal für eine andere einen Punkt runter. Das sind alles Bewegungen innerhalb der statistischen Fehlertoleranz. Meine Analyse ist: Viele Menschen haben erst mal Abstand von der Politik gesucht. Daher zeigen viele Befragungen auch, dass fast die Hälfte der Menschen noch unentschlossen ist. Erst wenn die Plakate im Straßenbild zu sehen sein werden, werden sich auch viele dieser Menschen wieder der Frage zuwenden, wen sie eigentlich wählen werden. Und traditionell ist es so, dass wir als Freie Demokraten in dieser Phase mit unseren Argumenten punkten können.

Dennoch drängt sich der Eindruck auf, dass das liberale Lebensgefühl abhandengekommen ist.

Da will ich widersprechen: Es gibt bei sehr vielen Menschen ein liberales Lebensgefühl. Vielleicht müssen wir manch einen nur daran erinnern, was das ist.

Was ist das denn für Sie?