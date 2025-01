AfD rückt in Umfrage weiter an Union heran

Friedrich Merz (Archivbild): Die Union verliert in einer Umfrage an Zustimmung. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die AfD gewinnt aktuell weiter an Zustimmung und hat ihren bisher höchsten Wert in einem Jahr erreicht. Im Sonntagstrend von Insa und "Bild am Sonntag" kommt die Partei unter ihrer Spitzenkandidatin Alice Weidel auf 22 Prozent und rückt damit näher an CDU/CSU heran. Die Union bleibt mit 30 Prozent zwar stärkste Kraft, verliert aber an Zustimmung und verzeichnet den schlechtesten Wert seit Oktober 2024. Der Vorsprung der CDU/CSU zur AfD ist dadurch auf acht Prozentpunkte geschrumpft.