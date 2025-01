Die SPD kommt auch nach ihrem Parteitag nicht in Tritt und verliert an Zustimmung in der Wählergunst. Das berichtet "Bild" vorab unter Berufung auf den Meinungstrend des Instituts Insa. Wäre demnach schon am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Sozialdemokraten nur noch auf 15 Prozent. Das ist ein halber Punkt weniger als in der Vorwoche.