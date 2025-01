Minister Robert Habeck am Dienstag in Berlin - vor dem Auftritt bei Twitch. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-bilder)

Generell werde der Faktor Arbeit in Deutschland höher besteuert als in vielen anderen OECD-Ländern. Steuern auf Kapitaleinkommen und Vermögen machten dagegen nur einen vergleichsweise kleinen Teil am Gesamtsteuereinkommen aus. Die in Paris ansässige Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) empfiehlt daher etwa, Ausnahmen und Vergünstigungen bei der Erbschaftssteuer sowie bei der Besteuerung von Kapitaleinkommen aus der Vermietung und dem Verkauf von Bestandsimmobilien zu verringern.