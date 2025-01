Nicht 2025, vielleicht auch nicht 2029, aber womöglich 2033. Den Möchtegern-Nazis von der AfD würde die Symbolik ausgezeichnet ins Narrativ passen. Doch einen zweiten "Januar '33" wird es in Deutschland nicht geben.

Unsere Welt ist eine fundamental andere als vor 100 Jahren. Europa ist nicht mehr das Zentrum des Weltgeschehens, es ist die Seniorenresidenz des Planeten. In Deutschland leben nicht Millionen vom Krieg brutalisierte Männer, für die Töten Alltag ist. Es gibt auch keine "verlorene Generation" junger Menschen ohne jede Aussicht auf gesellschaftliche Teilhabe, die sich von Extremisten für Straßenschlachten und Attentate gegen politische Gegner rekrutieren lassen.

Die AfD ist nicht die Erbin der NSDAP

Wenn Parteichefin Weidel wie kürzlich im Live-Talk mit Elon Musk über Hitler und Juden schwadroniert , beschwört sie damit Bilder von rauchenden Krematorien – in den Köpfen ihrer Anhänger und ihrer Gegner gleichermaßen. So versucht sie den Mythos zu etablieren, die AfD sei die Erbin der NSDAP.

Sie tut das ungeniert, weil sie weiß, dass es ihr nicht schaden wird: Weder macht es ein Verbotsverfahren wahrscheinlicher noch kostet es sie Wählerstimmen – im Gegenteil, ihre Anhänger feiern sie dafür und es beschert ihrer Partei weiteren Zulauf. Sie betreibt letztlich dasselbe psychologische Spiel wie ihr Führungsoffizier Wladimir Putin , wenn er westliche Zuhörer mit der Angst vor einem Atomkrieg manipuliert. Umfragewerte von mittlerweile über 20 Prozent geben Weidel recht . Doch das ist kein Grund, in Panik zu geraten oder das Exil vorzubereiten.

Wenn die AfD an die Macht kommt, wird sie nicht allein und schon gar nicht "durchregieren" können. Sie wird – als Juniorpartnerin in einer Koalition oder als Kanzlerpartei – mit denselben Beharrungskräften konfrontiert sein wie jede andere Partei.

Das ist die reale Gefahr, die von der AfD ausgeht

Ist die AfD also eine normale Partei und sollte wie jede andere behandelt werden? Ganz sicher nicht! Aber wer die AfD effektiv bekämpfen will, muss sich von der Horrorvorstellung einer neuen Nazi-Diktatur lösen – und die reale Gefahr in den Blick nehmen, die von ihr ausgeht.