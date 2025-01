So stehen die Parteien zur E-Auto-Förderung

Um die EU-Flottengrenzwerte einzuhalten, muss der E-Auto-Absatz in Deutschland in diesem Jahr deutlich zulegen. (Archivbild) (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Deutschland steckt in der E-Krise: Seit dem Wegfall der staatlichen Förderung für elektrisch betriebene Autos Ende 2023 sind die Zulassungszahlen massiv gesunken. 27 Prozent weniger Stromer kamen 2024 auf die Straßen, insgesamt 380.609 Einheiten. 2023 wurden hierzulande noch über eine halbe Million E-Pkw neu zugelassen. Der Marktanteil bei E-Pkw ist im gleichen Zeitraum von 12,1 auf 9,9 Prozent gefallen.

Dabei muss die Zahl in diesem Jahr angesichts der strengeren europäischen CO2-Flottengrenzwerte kräftig steigen: Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet damit, dass rund 666.000 Neuzulassungen von E-Autos nötig sein werden, um die Klimavorgaben zu erfüllen.

Das sind die Meinungen der Parteien zur E-Auto-Förderung

Der Preisabstand zwischen E-Auto und Verbrenner schrumpft. Lag der tatsächlich von Kunden gezahlte Aufpreis Mitte 2024 noch bei 7.600 Euro, ist er Anfang Januar 2025 auf 5.519 Euro gesunken, wie das Center Automotive Research (CAR) in Bochum auf Basis der sogenannten Transaktionspreise errechnet hat. Bei den Listenpreisen fiel die Differenz mit 5.310 Euro etwas geringer aus. Im Schnitt zahlen Käufer für ein E-Auto aktuell 38.488 Euro, für einen Verbrenner sind es 32.969 Euro. Berücksichtigt wurden jeweils die 20 beliebtesten Pkw-Modelle.

Umfrage: So stehen die Deutschen zu E-Förderung und Verbrenner-Aus

In einer repräsentativen Umfrage des Autoportals "AutoScout24" zeigt sich: Das Thema Technologieoffenheit ist vielen der Befragten wichtig – also die Unterstützung bei der Entwicklung unterschiedlicher Antriebstechnologien. Zwei Drittel, also 67 Prozent, stimmen dieser Strategie zu.