Grüne sammeln Rekordsumme an Spenden ein

Aktualisiert am 05.02.2025 - 06:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Grünen haben seit dem Zusammenbruch der Ampelkoalition am 6. November so viele Spendengelder eingesammelt wie noch nie. "Über zehn Millionen Euro Spenden seit November, das ist Rekord in der Parteigeschichte, und der überwältigende Teil sind Kleinspenden von Bürgerinnen und Bürgern, sagte der Wahlkampfmanager der Grünen, Andreas Audretsch, dem "Tagesspiegel".