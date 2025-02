Merz: "Vier Prozent sind vier Prozent zu viel für die FDP"

In Bezug auf die aktuellen Umfrageergebnisse ergänzte er: "Die Wählerinnen und Wähler müssen sich überlegen, ob Stimmen für die FDP am Ende verlorene Stimmen sind." Die FDP steht in sämtlichen Umfragen seit Wochen bei rund vier Prozent und würde bei der Bundestagswahl so an der Fünfprozenthürde scheitern.