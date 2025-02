Die Szene erinnert an ähnliche Auftritte von US-Ex-Präsident Donald Trump und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Tatsächlich hat Fast Food in der politischen Inszenierung eine lange Tradition. Donald Trump ließ sich im US-Wahlkampf wiederholt mit Burgern und Pommes Frites ablichten. Auch im Wahlkampf 2024 besuchte er eine Filiale in Pennsylvania und bediente vorher ausgewählte Kunden am McDrive.